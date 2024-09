MagicLand torna la beatlemania | concerto tributo all’Oktober Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Beatles Fever ae Oktober, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, sabato 28 settembre ospiterà unai Beatles che trasporterà tutti i partecipanti direttamente a Liverpool. La cover band The Fab Four riprodurrà fedelmente i brani più iconici della band, in un’atmosfera unica e coinvolgente. Questo evento si inserisce nell’ambito dell’Oktoberdi, una festa bavarese che fino al 6 ottobre animerà il Parco con musica, cibo tradizionale e divertimento per tutta la famiglia. Un tuffo negli anni ’60La cover band The Fab Four porterà sul palco l’energia e l’autenticità dei Beatles, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Con le loro performance, i musicisti faranno rivivere le emozioni di un’epoca che ha segnato la storia della musica.