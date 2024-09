Lutto nella musica l’amata cantante si è spenta a 28 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) Personaggi Tv. Triste notizia dal mondo della: la celebreè scomparsa a soli 28. L’annuncio è stato dato dal marito sui social, piattaforma che la giovane artista utilizzava spesso per comunicare con i suoi fan. La cantautrice stava combattendo contro una malattia cronica e si era presa una pausa a partire dallo scorso luglio. () Leggi anche: Valeria Graci, la rivelazione da brividi sul figlio: “Ha un disturbo” Leggi anche: Funerali Luca Salvadori, la famosa conduttrice in lacrime: non ha retto, lamuore a 28“Vorremmo umilmente informare tutti coloro che hanno sostenuto mia moglie, che è morta il 20 settembre”. Con queste parole il marito, anche lui noto, ha dato il triste annuncio della sua scomparsa, avvenuta una settimana fa. I due erano sposatati dallo scorso marzo.