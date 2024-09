L’esperienza solista di Damiano David e il futuro dei Maneskin

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024), frontman deiin libera uscita dal gruppo, entra in un’auto di lusso. Ha un nuovo look, capelli corti, baffi alla Clark Gable. Ha da poco finito di cantare scappando da un incubo in cui era come intrappolato in un corridoio d’albergo che si faceva sempre più stretto e piccolo. L’autista lo guarda dallo specchietto e gli chiede: «Dove vuole andare?». Risposta: «Ovunque». Così si chiude il videoclip, hollywoodiano, del primo branodel giovane artista romano, Silverlines. Un brano a sua volta insolito, rarefatto nei suoni, ideati con lui da Labirinth, eccellenza mondiale in fatto di elettronica, un coro epico che accompagna la sua voce mai come stavolta nitida e dolente. Gli esperimenti di Victoria nel campo della techno «Dove vuole andare?». «Ovunque». Più che un finale, una partenza.