Legnago Salus scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Gastaldello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sarà Matteo Contini il sostituto di Danielesulla panchina del, ultimo in classifica nel girone B di Serie C con 0 punti. Il comunicato del club “F.C.comunica di aver affidato al signor Matteo Contini l’incarico didel First Team. Varesino, classe 1980, mister Contini vanta una lunga esperienza come calciatore professionista, nella quale ha collezionato oltre 500 presenze tra Serie A, B e C (Parma, Napoli, Atalanta e Siena, tra le squadre in cui ha militato), oltre che nella Liga spagnola, dove è stato per due stagioni indossando la casacca del Real Saragozza. La sua ultima stagione è stata l’unica in Serie D, vestendo la maglia della Pergolettese, dove subitoinizia ad allenare, centrando al primo colpo la promozione in Lega Pro.