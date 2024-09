Lavori al traforo del Gran Sasso | interventi pianificati inizio previsto per il 14 ottobre

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'Aquila - Riunione in Prefettura dell'Aquila:urgenti neldelattesi da oltre vent'anni. Idi messa in sicurezza neldelinizieranno ufficialmente il prossimo 14e dureranno dai 45 ai 60 giorni. Questo è quanto emerso durante l’incontro svoltosi presso la Prefettura dell’Aquila, presieduto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, con la partecipazione di figure istituzionali e tecniche, tra cui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore comunale alla Protezione civile, Fabrizio Taranta, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis. Presenti anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco, della Polizia Stradale e altri enti coinvolti come l'INFN, Strada dei Parchi, e i gestori del sistema idricoAcqua e Ruzzo Reti.