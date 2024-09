Incontro on line uccisa da 17enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) VIADANA (Mantova) La cercavano da venerdì scorso anche con i cani molecolari. I familiari erano fiduciosi di rintracciare sana e salva Maria Campai (foto), 42 anni, di nazionalità romena, e invece hanno ritrovato il suo cadavere. Per la morte della donna è stato fermato dai carabinieri un ragazzo di 17 anni che vive in paese. A quanto si è appreso, il ragazzo l’avrebbe conosciuta onconvincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione, in centro a Viadana. I due avrebbero avuto unintimo e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l’avrebbe. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe colpito la donna alla testa causandole ferite gravissime. Non è ben chiaro se abbia anche tentato di soffocarla per ucciderla. Poi avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato nel rudere di una villetta abbandonata.