In pensione subito anche con soli 5 anni di contributi basta presentare questa semplice richiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grandi opportunità per i lavoratori grazie allava. Chi può smettere prima e con condizioni semplificate? Ladi vecchiaia è, attualmente, accessibile a coloro che maturano almeno 67di età e 20 di contribuzione. Ogni anno, poi, tramite la Manovra finanziaria, i Governi predispongono misure temporanee di flessibilità in uscita, che consentono di andare inprimaa coloro che non possiedono i requisiti per ladi vecchiaia. Alcune categorie di lavoratori hanno la possibilità di smettere di lavorare con qualche anno di anticipo (informazioneoggi.it)Non tutti, però, sanno che esiste una misura permanente di pensionamento anticipato, che prevede requisiti agevolati. Possono richiederla esclusivamente coloro che rientrano in una determinata categoria di persone.