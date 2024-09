Il volontariato ruolo cruciale per costruire una comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Oltre 6.409 servizi offerti, 55 progetti e reti attivi, 755 partecipanti formati nei percorsi formativi; 2666 beneficiari di servizi e progetti. Sono i numeri che descrivono il lavoro corale raccontato con trasparenza nel bilancio sociale 2023 del Centro Servizi per ilTerre Estensi, che è stato presentato ierinel corso di un incontro. Csv Terre Estensi dal 2020 riunisce in un unico ente i due Centri Servizio per ilprecedentemente attivi nelle provincie di Modena e di Ferrara a fianco dele di unavasta che si estende da Ferrara a Modena.