Il trucco primavera 2025 incontra le opere di Helen Frankenthaler

(Di venerdì 27 settembre 2024) E se ilfosse un’opera d’arte? Il gioco del “se fosse” può essere applicato benissimo alle tendenze make up del prossimo anno e alle pitture di. Un dialogo costante che vive di colori e macchie di colori e interazioni di colori che si avvicinano, accostano e fondono insieme., realizzate senza regole. Ma con una tecnica molto precisa. Pioniera dell’astrattismo,(nata a New York nel 1928 e morta nel 2011, a Darien, nel Connecticut), ha inventato una tecnica pittorica che ha segnato le sorti della pittura moderna. La tecnica del soak-stain (imbibizione a macchia), le permetteva, attraverso l’utilizzo di spugne di colori a olio su tela non trattata, di ottenere effetti pittorici simili all’acquerello.