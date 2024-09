Giuntoli | L’acquisto più complicato della mia carriera? Osimhen Ci ho messo quattro mesi per portarlo a Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’ex dirigente delCristianosi è soffermato sulla cessione dial Galatasaray e altri temi. Cristiano, ex direttore sportivo dele attuale dirigenteJuventus, ha rilasciato dichiarazioni significative affrontando diversi temi, tra cui il trasferimento di Victor. In un’intervista esclusiva al CorriereSera,ha condiviso i retroscena deldel nigeriano e ha parlatosua esperienza nella nuova avventura bianconera.di: un’impresa complessaha rievocato i difficiliche ha dovuto affrontare per portare: “Ci hoper acquistarlo. È stato uno dei trasferimenti più complicatimia