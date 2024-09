Giovane chef muore in Australia | Bartolo Reina trovato senza vita a 33 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024), unodi 33originario di Cisterna di Latina, è statomorto nella sua abitazione a Sydney, in. La notizia della sua improvvisa scomparsa, arrivata in Italia il 25 settembre, ha profondamente scosso la comunità pontina., che amava viaggiare, si era trasferito dall’Italia all’Oceania per inseguire la sua passione per la cucina e crescere professionalmente come cuoco.Leggi anche: Laciclista morta durante una gara: Muriel Furrer aveva 18Il suo datore di lavoro, preoccupato per la sua ase l’impossibilità di contattarlo, ha dato l’allarme, così hanno riil corpodinella sua casa. Al momento, non è chiaro se soffrisse di problemi di salute, e non si esclude che possa essere disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso.