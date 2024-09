Eliminati altri comandanti di Hezbollah insieme al capo della forza missilistica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo l'attacco dell'IDF nell'area di Beirut di martedì, in cui è stato eliminato Ibrahim Muhammad Qabisi,"Missiles and Rockets Force "di, l'IDF ha reso noto cheterroristi di alto rango sono stati uccisia lui. I terroristiincludono il vice di Qabisi, Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din, e un altro terrorista di alto rango dell'unitàdi, Hussein Hany, che era vicino a Fuad Shukr, il comandante militare più anziano disua unità strategica, che è stato eliminato a luglio. Inoltre, il terrorista Fuad Shafiq Khaz'al Khanafer, un alto funzionario dell'unitàterra-terra di, è stato eliminato in un ulteriore attacco delle IDF.