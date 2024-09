Conferenza per lo sviluppo dell' industria del melograno 2024 a Zaozhuang provincia di Shandong -- L' industria del melograno mostra una nuova vitalità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024), Cina, Sept. 27,(GLOBE NEWSWIRE)L'Ufficio per gli Affari del Cyberspazio del Comitato municipale del PCC difa sapere che laper lodelsi è tenuta di recente nella città di, nelladi, in Cina. Ladi quest'anno, intitolata “Facilitatel Revitalization through Pomegranates to Embrace a Thriving Life” (Facilitare la rinascitale attraverso ilper abbracciare una vita prosperosa), ha visto lo svolgimento di attività come il concorso di artigianato di bonsai di, il concorso di design creativo-culturale deldie la selezione per il migliordi