Confartigianato | introvabili 828mila lavoratori green frena la transizione verde delle piccole e medie imprese

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 settembre 2024 – Lefanno sempre più fatica a trovare professionalitàper seguire e gestire la. All’appello mancano 828.310con elevate competenze, il 51,9% del totale della manodopera richiesta con queste caratteristiche. A metterlo in evidenza una rilevazione cheha presentato oggi durante la 20° edizione della convention ‘Energies and TransitionHigh School’, organizzata in collaborazione con i suoi Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia. L’evento, in corso a Chia (Cagliari) è un’occasione per fare il punto sulle strategie per sostenere artigiani enel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale.