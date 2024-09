Cobolli lo fa impazzire Bublik disintegra la racchetta | il raptus prima del ko | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) È un Flaviostrepitoso quello che ha affrontato (e vinto) contro il kazakoal primo turno del torneo di Pechino. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Aleksandr ha poi perso gli altri due 6-1 e 7-6 (4), perdendo lucidità e lasciandosi andare al nervoso. L'italiano è stato bravo a non lasciarsi condizionare e ha portato a casa il passaggio al secondo turno contro Kotov (sabato il match in programma alle 13 italiane). Un rovescio tirato malamente a rete dae il secondo break concesso a, ha scatenato la folle reazione. Il 27enne ha iniziato a sbattere violentemente laa terra, sul cemento cinese. Una serie di colpi tremendi che hannoto l'attrezzo. Lo sfogo non è passato inosservato. Tanto cheha preso warning all'arbitro e ha avuto il coraggio di protestare con il giudice di sedia.