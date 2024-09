Ciclismo cambio di regolamento a Mondiali ed Europei | disco rosso importante tra gli under 23

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024)diper quanto riguarda idi: a partire dal 2025, infatti, i corridori che militano in formazioni di livello World Tour o Professional non potranno più partecipare alle prove iridate riservate agli23. Lo stesso trattamento sarà previsto anche agli. La decisione è stata presa dal Congresso UCI che si è riunito oggi a Zurigo (Svizzera) ed è iniziata a circolare mentre era in corso di svolgimento proprio la prova in linea degli23 vinta dal tedesco Niklas Behrens. I ragazzi hanno appreso il nuovouna volta giunti al traguardo, per molti quella disputata il 27 settembre 2024 sarà l’ultima apparizione tra gli23 con la maglia della propria Nazionale.