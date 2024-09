Caso Maddie rivelazioni dal sospettato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 17.00 Potrebbe esserci una svolta neldella piccola, la bimba inglese di 3 anni scomparsa nel 2007 in Portogallo, mentre era in vacanza con i genitori. Il principale, Christian Brueckner,avrebbe confidato nel 2020 al compagno di cella in Germania di aver rapito una bambina durante un furto in un resort in Algarve. L'avrebbe portata via in auto. Brueckner, in carcere per stupro, avrebbe anche chiesto se si può prelevare il Dna da ossa sotto terra.Il timore è chesia stata sepolta.