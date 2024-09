Calciomercato Milan rinnovo sempre più lontano per Davide Calabria  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024)piùdai rossoneri: il suonon si sblocca e occhio alla scadenza. Il motivo La storia trae ilsembra destinata a concludersi presto. Il capitano del club di via Aldo Rossi ha, infatti, il contratto in scadenza nel 2025 e la situazione sul fronteresta ferma. Non arrivano grandi novità per quanto riguarda possibili colloqui per il prolungamento. Bisogna tenere in considerazione che il suo accordo con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno. Ecco che allora, il terzino rossonero potrebbe anche iniziare a guardarsi intorno. Ma qual è il motivo per cui ile il proprio capitano non trovano l’accordo? Tutto sta nella parte economica.