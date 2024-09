Boato a Fiumicino il mistero s’infittisce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 –ildelavvertito ieri sera, aed in altri comuni del litorale laziale, oltre ai Castelli Romani (leggi qui). Tante segnalazioni sui social media, con molte persone che si sono chieste se la terra stesse tremando. Tuttavia, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), non c’è stata nessuna scossa di terremoto. Come riportato da ilfaroonline.it, infatti, l’Ingv non ha diffuso nessuna notizia in merito: l’ultima segnalazione relativa ad una scossa di terremoto riguarda Palermo, nella mattinata di ieri. E allora cos’è stato? Terremoto a? Nessuna scossa secondo l’INGV Secondo fonti dell’Aeronautica, è improbabile che si tratti di operazioni militari, in quanto lo spazio aereo vicino all’aeroporto dinon è frequentato.