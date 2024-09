Ballando con le Stelle 2024 intervista a Federica Nargi | Cercherò di divertirmi di portare il sorriso in pista L’esperienza di Striscia La Notizia mi ha aiutato tantissimo da lì è iniziato tutto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si scaldano i motori per la partenza della nuova edizione di “con le”. A scendere inci sarà anche, ex velina diLa. Ad affiancarla in questa avventura sarà Luca Favilla.alla concorrente di “con le” Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva. In merito a questa esperienza, ci ha raccontato: “Ho sempre seguito il programma, sono una fan da quando ero piccola. E poi sono una grande appassionata di ballo e diciò che è spettacolo. Ringrazio Milly per avermi voluta e per avermi dato questa opportunità. Sicuramente non è stata una scelta facile essere qui perché la mia famiglia è a Milano. Sono qui perché voglio, superare i miei limiti. In questo momento sentivo il bisogno di fare qualcosa che mi appassionasse”.