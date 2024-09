Anticipazioni Uomini e Donne del 27 09 24 | vola uno schiaffo nel Trono over e scatta un bacio nel Trono classico!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024)succosissime della puntata diregistrata oggi! Grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni abbiamo saputo che: Nella registrazione di oggi Gemma ha dato unoa Valerio e aveva anche la scarpa col tacco in mano! Si parte da Gemma: Valerio si presenta con un regalo per Gemma (un completino intitimo) fanno vedere dei messaggi che lui in settimana manda a Gemma, dove scrive che si sta innamorando di lei Maria fa vedere un video (segnalazione fatta da Alessia del parterre) dove si vede Valerio che stava con una sua amica a fare spese in un centro commerciale, e aveva in mano il regalo di Gemma. Da qui si scatena il quesito se fosse una sua amica o una persona un po’ più intima Gianni e Tina insistono per una telefonata da fare a quell’ amica.