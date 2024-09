Affari Tuoi torna Tony Manero e Alice sbanca alla Regione Fortunata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stefano De Martino continua a portare più che bene ai concorrenti di. Dopo la mega vincita della puntata precedente (qui per scoprire cosa è accaduto), in cui per la prima volta in questa stagione sono stati trovati i 300.000 euro, ecco che ne è successa un'altra. Questa volta, sotto le luci della ribalta, è finitaToscana. In un primo momento è sembrata essere una gara s. La concorrente ha visto sfumare un pacco rosso dopo l'altro, arrivando. Ed è stato così chesi è giocata il tutto per tutto! E non è finita per l'occasione èto un ex concorrente:. Il ritorno diad, calabrese doc, èto al cospetto di Stefano De Martino dopo oltre una settimana. La sua uscita di scena, accompagnata da una vincita di 50.000 euro, ha sollevato tante proteste sul web.