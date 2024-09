Volley serie b Quadrangolare al palasport | la 4 Torri Volley si presenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il giorno del debutto in campionato sul campo del Valsuganasi avvicina a grandi passi (sabato 12 ottobre a Padova), ma per cause di forza maggiore la 4deve ancora disputare un vero e proprio test. Soltanto amichevoli in famiglia per la squadra di Fortunati, che finalmente domenica prossima toglierà i veli davanti al pubblico di casa in occasione del Trofeo Niagara – Memorial Soriani. Alle 11 si disputeranno le semifinali: 4Team San Donà di Piave ale Gabbiano Farmamed Mantova-Stadium Mirandola alla palestra Bonati. Nel pomeriggio alsi giocheranno entrambe le finali, alle 15,30 quella per il terzo e quarto posto e a seguire quella che metterà in palio il titolo.