UsaUealcuni Paesi Arabi | subito tregua

(Di giovedì 26 settembre 2024) 8.09 "La situazione fra Libano e Israele dall'8 ottobre è intollerabile e presenta un rischio inaccettabile di una più ampia escalation, che non è nell' interesse di nessuno"."Per questo chiediamo un immediato cessate il fuoco di 21 giorni al confine Libano-Israele". Lo affermano in una nota Usa,Asutralia, Canada,Ue,Francia,Germania,Italia,Giappone,a Saudita,Emirati,Qatar "E' il momento di un accordo diplomatico, ma la diplomazia non può avere successo fra l'escalation di un conflitto"