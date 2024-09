Truffe telefoniche ad anziane a Castione e San Pellegrino | arrestati tre uomini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nel pomeriggio di sabato (14 settembre), i Carabinieri della Compagnia di Brescia e di Zogno hanno individuato e deferito due, presunti responsabili di alcuneconsumate ai danni di duedonne residenti adella Presolana e SanTerme. I deferiti, nella giornata del 13 settembre, in concorso tra loro, in due distinte situazioni, ma con lo stesso modus operandi, dopo aver contattato telefonicamente ledonne residenti in Provincia di Bergamo, fingendosi prima Carabinieri e poi avvocati dei figli, coinvolti in un presunto fittizio incidente stradale, si facevano consegnare dalle due vittime oltre 8.000 euro tra contanti e monili in oro.