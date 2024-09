Superbike Toprak sì o Toprak no? Grande chance ad Aragon per Bulega e Petrucci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ci avviciniamo alla parte finale del Mondiale 2024 di: il Gran Premio disarà il terzultimo di questa stagione e fondamentale per le sorti della classifica. Sembrava tutto facile perRazgatlioglu, poi l’infortunio alla schiena a Magny-Cours che non gli ha permesso di correre né in Francia, né la settimana scorsa a Cremona. Adesso il turco della BMW è appeso a un filo per una possibile partecipazione nel deserto spagnolo: in questo momento è aded è stato dichiarato in un primo momento “fit”, quindi in grado di gareggiare, ma con riserve, visto che sarà valutato dopo le FP1. La presenza o meno in gara diRazgatlioglu si intreccia con il destino di Nicolò. L’italiano della Ducati è tornato prepotentemente in lotta per la conquista di questo Mondiale, approfittando nella maniera migliore dell’assenza del turco.