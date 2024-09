Sant’Omobono frana Recudino | partiti i lavori di messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024)Terme. Sono iniziati idiindella, località nella frazione di Selino Alto aTerme. Sono passati quattro mesi da quando l’azienda agricoladel giovane allevatore Francesco Carminati è rimata isolata. Un intervento reso possibile grazie all’interessamento del consigliere regionale Jonathan Lobati, recatosi anche per un sopralluogo a giugno. Successivamente alla visita di Lobati, da Regione Lombardia è arrivato l’ok per lo stanziamento di 450 mila euro (parte del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio) necessario per mettere inil movimento franoso. Il 9 settembre l’ultimo sopralluogo dei tecnici e, nei giorni scorsi, l’apertura del cantiere.