Salvini | Open Arms? Processo politico istruito dalla sinistra Se mi condannano resto a fare il ministro anche se incazzato

(Di giovedì 26 settembre 2024) In caso di condanna nel, rimarrebbee vicepremier? “Io rimarrò in carica qualunque sia la sentenza, che io mi auguro sia l’assoluzione. Ritengo che sia undalle parti politiche della, però conto che un giudice indipendente arrivi a conseguenze che a me paiono ovvie. Se così non fosse in primo grado, in Italia fortunatamente ci sono tre gradi di giudizio. Se la sentenza fosse di condanna, sarò comunque in ufficio a occuparmi di alta velocitàse un po’”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo, nella sede dell’Associazione della stampa estera in Italia, a Roma. L'articolo: “. Se miilse” proviene da Il Fatto Quotidiano.