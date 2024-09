Ripescare il nome nel mirino del centrodestra | Palamara-Minniti spuntano chat clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sette anni fa il "campo largo" non esisteva ma il Partito democratico, forse immaginando come sarebbe andata a finire con i grillini, già si interessava della carriera di Federico Cafiero De Raho. L'artefice della sponsorizzazione nei confronti dell'allora procuratore di Reggio Calabria (dove ha lavorato anche Striano) e attuale deputato del Movimento cinque stelle fu niente meno che Marco, all'epoca potentissimo ministro dell'Interno del Pd nei governi Letta, Renzi e Gentiloni. La circostanza era emersa dellecontenute nel telefono dell'ex presidente dell'Anm Luca, sequestrato dalla Procura di Perugia nel 2019 nell'inchiesta sulle nomine pilotate al Consiglio superiore della magistratura. La premura, per la cronaca, risale a luglio del 2017.