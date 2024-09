Referendum rebus ammissibilità | il test dell’Autonomia è il bivio per il governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Hai voglia di giocare la carta delle opposizioni divise: per illa sfida referendaria rischia di trasformarsi in un incubo. È vero che se passassero i quattro quesiti sul jobs act promossi dalla Cgil il problema sarebbe limitato: il papà della legge che i promotori si propongono di abolire si chiama Matteo Renzi, e ambisce a militare sul fronte opposto. Ma il discorso è ben diverso per gli altri dueche hanno superato il quorum delle firme: se a uscire vincente dalle urne fosse il quesito che porta da 10 a 5 gli anni di residenza richiesta agli stranieri per ottenere la cittadinanza il colpo sarebbe forte. Ma se a essere abolita totalmente o parzialmente (la richiesta dei due quesiti) fosse l’Autonomia differenziata si tratterebbe di un ko secco. Da quel momento, l’esecutivo andrebbe molto vicino alla classica anatra zoppa.