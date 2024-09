Referendum Autonomia Schlein | 13 milioni di firme Bella mobilitazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2024 1 milione e 300 milacontro l'differenziata del governo Meloni. 750 mila raccolte cartacee e le altre online è unaquesta perchè la risposta della gente è stata forte, è stata chiara, chiaramente ora dobbiamo continuare a mobilitarci in vista del voto che a questo punto è sicuro che ci sarà , perchè ci teniamo a che la gente possa esprimersi su una riforma che spacca in due il Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando con i cronisti a margine della consegna delleper ilcontro l'differenziata. "Un segnale diimportante e noi come Partito Democratico siamo felici di essere parte di questo comitato promotore", ha aggiunto. IgFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev