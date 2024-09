Premier a stelle e strisce Dall’Arsenal all’Everton metà dei club in mano Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il campionato che traina l’Europa del calcio è sempre più in mani americane: con l’accordo per l’acquisto dell’Everton annunciato da parte della famiglia Friedkin, appena arriverà l’approvazione da parte degli organi regolatori (League, Football Association e Britain’s Financial Conduct Authority), saranno esattamente ladidi proprietà di gruppi nordamericani. 10 su 20: i Toffees si aggiungeranno ad Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Ipswich Town, Liverpool e Manchester United, società foraggiate da capitali statunitensi e guidate da dirigenze nominate dalle controllanti nordamericane.