Peppe di Napoli ricoverato per tumore | L’intervento è andato alla grande L’annuncio social dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024)con un sorriso sofferente: «I mieisono letteralmente inondati di amore! Vi pubblico questa foto per farvi sapere che».di, il pescivendolo star di TikTok ed exdell’ultima edizione de “L’Isola dei”, dal lettino di ospedale racconta l’esito delper rimuovere ilscoperto da poco. «Adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia», spiega ai suoi follower che poi ringrazia, «Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto». Di, chef di Pescheria di, è stato operato oggi, 26 settembre, dopo alcuni esamirmanti.