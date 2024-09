Medici e infermieri con la terapia della gentilezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 24 luglio scorso ho accompagnato mio fratello Pier Paolo in ospedale per una visita specialistica di controllo, a cui è seguito un accesso in Pronto Soccorso dove di seguito agli esami effettuati con rapidità ed efficienza, è emersa, purtroppo, una condizione di salute ampiamente compromessa. Per lui e per noi familiari la diagnosi e ancora di più la prognosi ha rappresentato un vero trauma. Paolo è stato ricoverato presso il reparto dina Interna del Policlinico di Modena diretto dal dott. Lucio Brugioni ed è stato grazie all’attenzione, alla disponibilità, professionalità di tutti i professionisti del reparto che piano piano siamo riusciti a superare lo stupore, l’incredulità iniziale e ad accettare il fatto che nelle settimane successive avremmo dovuto giocare una partita molto difficile.