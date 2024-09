Lodi prese a martellate un tassista per non pagare la corsa | patteggia 2 anni e 4 mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Ha concordato unmento a 2e 4, senza sospensione condizionale della pena, un 25enne di Sant'Angelogiano che il 18 agosto scorso era stato arrestato dalla Polizia aper aver aggredito aundi 38che gli aveva chiesto 80 euro per saldare unatra San Donato Milanese e la periferia del capoluogo. Il giovane, magazziniere da qualche tempo senza lavoro e incensurato, di origini senegalesi e nato in Italia, appena arrivato a destinazione aveva estratto un martello da una borsa cercando di colpire ilalla testa. La vittima era riuscita a ripararsi con un braccio e a disarmarlo, e aveva riportato una prognosi di 15 giorni. Il 38enne si è costituito parte civile nei confronti dell'aggressore, la cui famiglia si èntata in tribunale per chiedere scusa.