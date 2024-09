L’ex giallorosso Vacca ci ricasca | il centrocampista della Scafatese squalificato per quattro giornate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non c'è pace perAntonio, da questa stagione in serie D allache ha allestito un organico importante per disputare un torneo da protagonista. La compagine del patron Felice Romano è in testa alla classifica nel girone I a punteggio pieno con un bottino di nove reti realizzate e nessuno subito. Nell'ultimo match laha liquidato il Licata con un netto 4-0, ma la gara dei campani è stata macchiata dall'espulsione di Antonio, reo dalla panchina di "essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso rivolgendo espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.", come sentenziato dal Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale con benturni di squalifica inflitti alcalciatore del Benevento.