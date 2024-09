Leva obbligatoria favorevole il 47% degli italiani | siamo un popolo di nostalgici smemorati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’opinione pubblica si spacca in due sull’ipotesi di ripristino del servizio diper i neomaggiorenni. Questo il risultato di un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca YouTrend per SkyTg24. Glisarebbero divisi a metà: il 47% èalla reintroduzione, mentre il 46% è contrario. Emerge poi una profonda spaccatura tra gli over 35 più a favore rispetto ai giovani che si dimostrano invece fortemente contrari. Resta a quanto pare aperta la questione della. Avevo già espresso il mio punto di vista a luglio, in occasione dei vent’anni dall’approvazione della norma sulla sospensione del servizio militare obbligatorio.