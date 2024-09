Il veterano Giancarlo Sacco analizza la stagione alle porte Giusto che la prima sia promossa In dieci hanno le carte in regola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)è undella serie A e conosce a menadito anche la serie A2: il coach pesarese, l’anno scorso a Latina, applaude la scelta di tornare al girone unico. "Ha più senso che laal termine di una regular-season massacrante venga premiata con la promozione diretta; altrimenti, come successo lapassata, un infortunio alla vigilia dei playoff può mandare a monte una". Come si gestisce una squadra che punta alla serie A, quindi deve partire forte e se fallisce, avere ancora la benzina per i playoff? "Ci sono una decina di squadre che puntano a salire, tutte si organizzeranno per provarci subito e vedere poi come va il viaggio. Se c’è qualcuna che va in fuga, come fece Trapani, allora ti prepari per la post-season".