(Di giovedì 26 settembre 2024) Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD, è di nuovo sotto i riflettori per un controverso caso che riguarda uno dei suoi deputati in Sassonia, Jörg Dornau. Secondo quanto scrive il giornale indipendente bielorusso Reform.news, Dornau sfrutterebbe idel regime di Alexanderper lavoraresua piantagione di cipolle in Bielorussia. In particolare, Dornau ha siglato un accordo con un Centro locale per l’isolamento dei rei (Tsip) per impiegare bielorussi condannati per motiviOOO Zybulka-Bel dove lui possiede delle quote. Il poco denaro guadagnato andrebbe direttamente al centro di detenzione Uno dei lavoratori dell’, arrestato nel febbraio del 2024 per aver messo like a un post sui social media, ha raccontato a Reform.news di ricevere circa 5 euro al giorno.