Il caso John Travolta a Sanremo? La Rai ci ha marciato sopra e non ci ha pagato Il Ballo del Qua Qua è stato un danno d’immagine | lo sfogo del manager dell’attore

(Di giovedì 26 settembre 2024) A “Striscia la Notizia” èintercettato in esclusiva Oscar Generale, ildi. Pinuccio è tornato ad occuparsi deldi pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe indossate dall’attore al Festival di, per il quale la Rai è stata sanzionata dall’AgCom con una multa di circa 200mila euro. Rai che, per lo stesso motivo, avrebbe a sua volta chiesto un risarcimento danni a. Secondo la Rai si trattò di un banale “errore”, si dimenticarono di pecettare il logo. “Eppure, siamo stati due ore in camerino, – ha spiegato Oscar Generale – già pronti e vestiti, con i dirigenti Rai, con Fiorello e gli autori e il signoraveva già le scarpe. Nessuno gli ha detto di togliersele. Le scarpe sono pure piaciute: non posso fare nomi, ma qualcuno me le ha chieste.