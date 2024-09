Iddu il film su Messina Denaro arriva nei cinema | ma Castelvetrano non lo proietterà

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) A partire dal 10 ottobre in quasi tutti id'Italia arriverà il", liberamente ispirato alla storia di Matteo, il capomafia legato a Cosa Nostra e rimasto latitante per trent'anni. La dicitura "quasi" è doverosa, perché c'è un teatro che si è rifiutato di proiettare la pellicola: si tratta delMarconi di, roccaforte del boss e suo paese natale.Il locale, da sempre di proprietà dell'ex sindaco Antonino Vaccarino, arrestato e condannato per traffico di droga e morto nel 2021 per le complicanze insorte dopo avere contratto il Covid, da anni è gestito dal figlio che avrebbe fatto sapere che non intende proiettare unche "non interessa".