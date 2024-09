Fiere di settembre | blitz della Finanza Sequestrati 6mila prodotti fuori legge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Città di castello (Pg), 262024 -Fiamme gialle e controlli a tappeto per contrastare il fenomenocontraffazione. I finanzieriCompagnia Città di Castello, durante le tradizionalisettembrine di Umbertide, hanno sequestrato 2.000 articoli contraffatti, per un valore di oltre 23.000 euro recanti, tra l’altro, noti brand quali Adidas e Nike e oltre 4.000pericolosi e non sicuri quali anelli, bracciali, collane ed orecchini, in quanto privi delle informazioni minime per il consumatore.