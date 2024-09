DIRETTA – Napoli-Palermo Conte cambia tutto | ben 10 cambi chi c’è in attacco!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Antonioha deciso di stravolgere il suoin occasione della gara di Coppa Italia contro iled effettua ben 10(4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.:(3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Dionisi 18.46 – Dionisi dovrebbe optare per uno schieramento a specchio: Salvatore Sirigu tornerà al Maradona da titolare col la maglia rosanero, in difesa ci saranno Nikolau e Ceccaroni sui lati con la coppia Buttaro-Pierozzi che dovrebbe partire dall’inizio. Gomes ha recuperato ma Dionisi potrebbe dare spazio al duo composto Segre e Ranocchia. Le Douaron, Saric e Di Mariano comporranno il trio sulla trequarti, in avanti confermato Brunori nel ruolo di prima punta. 18.