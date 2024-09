Detox ecco come aiutare il fegato a disintossicarci | cosa mangiare e cosa evitare secondo la nutrizionista

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo le bisbocce estive, gli aperitivi, i pranzi e le cene esagerati si ritorna alla quotidianità e comincia la riconquista della leggerezza momentaneamente perduta. Leggerezza per la bilancia e per l’organismo in generale. La ricerca di remise in form e disegue le strade più disparate: diete fai-da-te (insidiose), appuntamenti con nutrizionisti (attenzione alla scelta di quelli giusti), consigli di riviste (magari non specializzate) e influencer (la scelta peggiore). Alcuni esperti di alimentazione dicono che “la dietanon esiste” (basta seguire buone pratiche). Alcuni medici sostengono che perdere peso è un’“operazione di leggerezza” che oltre al corpo coinvolge anche mente e spirito (sarebbe il massimo). Alcune riviste danno ricette e menu giorno per giorno e per tutti i pasti della giornata (quanti sono riusciti a fare fino in fondo questo tipo di diete?).