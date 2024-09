Cresce ancora la domanda abitativa in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Spesso si sente parlare di boom edilizio e in questo caso le ultime settimane sono state importanti perché hanno fatto una panoramica sul prossimo futuro che l'dovrà affrontare. Nel dettaglio, le indicazioni sono arrivati dal rapporto di Scenari Immobiliari “La casa per la città del futuro” che ha fotografato la situazione attuale e previsto che nel nostro Paese entro il 2050 sarà necesario costruire circa 3,65 milioni di nuove abitazioni che serviranno a soddisfare una(o meglio quella di case a prezzi accessibili) che stando sempre di più. Il dossier, che è stato presenato al al 32° Forum Scenari Immobiliari a Rapallo, racconta come queste nuove unità immobiliari saranno concetrate soprattutto nelle grandi città, più in generale nelle aree metropolitane (circa il 40-45% del totale).