Cocktail Meloni sbagliato

(Di giovedì 26 settembre 2024) La politica crea strani compagni di pantheon, e anni di sincretismo veltroniano ci hanno abituati aipiù implausibili: Kennedy e Berlinguer, Pasolini e Mike Bongiorno, Bono Vox e Giovanni XXIII. Ma anche a destra lo shaker è agitato con grande disinvoltura. Ieri il Giornale, sotto il titolo “Il Pantheon di Giorgia”, ha elencato, a due a due, gli ingredienti della polibibitaana: Scruton e Jackson, Prezzolini e Reagan. C’è una differenza, però. Il Veltroni on the beach aveva un sapore dolciastro e insipido, ma tutto sommato riconoscibile. Di cosa sa, invece, un intruglio di Roger Scruton e Michael Jackson? Non è facile immaginarlo. A pensarci bene, avevo assaggiato qualcosa di simile anni fa.