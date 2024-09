Cipria e biologia | Nella tecnica conta il risultato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Formulare un cosmetico è come creare una nuova ricetta in cucina, ma combinando conoscenze di, di chimica e tanta passione e curiosità per la natura e il mondo. È proprio la passione per la vita, per le cellule animali e vegetali che ha portato Giuseppina Viscardi, monzese, ad iscriversi a, dopo la maturità classica al liceo Zucchi e più tardi a diventare cosmetologa. Oggi la dottoressa Viscardi ha un suo laboratorio, “Lab in a hub“, che consiglia alle aziende di cosmetici come formulare prodotti naturali e sostenibili, a partire dalle materie prime. "Mia mamma mi portava al mare e in montagna e ovunque mi invitava ad osservare pesci, conchiglie, fiori, ma a rispettare tutti gli elementi nel loro ambiente naturale e questo mi è rimasto dentro – rac–. Ho imparato a non spezzare i rami, a non scompigliare un formicaio, a non cogliere certi fiori.