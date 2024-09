Chicago Med | In una intervista lo showrunner della serie parla delle conseguenze di Ripley Asher dell’arrivo di nuovi dottori e di altro ancora

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) È una stagione di cambiamenti perMed, non solo davanti alla telecamera con l’ennesima ondata di cambiamenti nel casting, con l’ingresso divolti e la partenza di unpersonaggio amato, ma anche dietro le quinte. Dopo nove stagioni alla guida, glidi lunga data Andy Schneider e Diane Frovlov hanno ceduto le redini ad Allen MacDonald, che cercherà di costruire sulle solide fondamenta già esistenti, dando allo stesso tempo una scossa per mantenere le cose fresche mentre laentra nella sua decima stagione. Tra gli scossoni in arrivo c’è anche l’incombente partenza di unmembro storico del cast, la cui uscita di scena arriva mentre lo show si prepara a dare il benvenuto ad alcuni volti, oltre che a far parte di una nuova storyline che promette di aprire la strada a molte emozionanti storie a venire.