Chi è l’artigiano di Cesano Maderno massacrato con una mazza d’acciaio | il lavoro in falegnameria mai una denuncia e l’amore per la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Monza e Brianza), 26 settembre 2024 – Una vita irreprensibile, senza alcuna macchia, nessun precedente. Nessun problema legato alla sua vita imprenditoriale, che potessero essere debiti contratti, prestiti, richieste estorsive Nemmeno lo scenario, preso in considerazione nell’immediatezza dei fatti, della rapina finita male. Non c’è niente di tutto questo come “motivazione”, se mai ce n’è può essere una, a spiegare l’aggressione subita martedì, 24 settembre, intorno alle dieci di sera dall’imprenditore sessantenne in via Friuli a, colpito più volte alla testa con unanel box condominiale. Il sessantenne, di professione falegname, lavorava a Muggiò dove aveva il suo laboratorio.