Capanni balneari 90 giorni per smantellarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non si placa la polemica e l’attenzione sul tema deianche perché è scaduta il 22 settembre la moratoria dell’ordinanza comunale di abbattimento che ora riprende il suo corso e chiede la demolizione deientro 90, pena una sanzione di 10mila euro fissata per chi non rispettava l’ordinanza. In tutto oggi sono 74 (erano, perché 5 sono stati abbattuti dopo l’ordinanza del Comune di Ravenna, poi con efficacia sospesa, e ora ripresa, che ne ordinava la distruzione) e di pochi metri quadrati, al massimo 4 o 5. Situati tra le dune di Punta Marina e Marina di Ravenna, sono gli eredi del turismo balneare di fine 800 inizi 900 che andranno abbattuti entro il 21 dicembre prossimo.